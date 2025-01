UFFICIALE – Atalanta, Godfrey saluta: va in prestito all’Ipswich Town

Atalanta BC augura a Ben le migliori soddisfazioni per la seconda parte della corrente stagione sportiva che disputerà in Premier League”.

Percassi sul mercato dell’Atalanta

Di recente l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, prima dell’eliminazione subita nella semifinale della Supercoppa Italiana che si sta giocando in Arabia Saudita per mano dell’Inter (doppietta decisiva di Denzel Dumfries per la squadra di Simone Inzaghi), ha parlato anche di mercato. Queste le sue considerazioni: “Mercato? In estate l’Atalanta ha affrontato problematiche inedite per la nostra società, ma abbiamo comunque fatto grandi investimenti. L’organico messo a disposizione è completo, ma se ci saranno delle opportunità, saremo attenti. La squadra, fino ad oggi, ha dato risultati positivi. Ci sono anche degli equilibri da rispettare. Se ci sarà l’occasione, la coglieremo, ma il mercato di gennaio è sempre molto difficile”.