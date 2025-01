Chiesa in un limbo: occasione a gennaio? Ma l’agente: “Resta a Liverpool”

Nel match pareggiato dal Liverpool contro il Manchester United, si è rivisto in panchina fra le fila dei Reds anche Federico Chiesa. Terza panchina nelle ultime 5 partite, dopo la non convocazione contro Tottenham e West Ham ed in generale appena 18 minuti raccolti in questa Premier League e 123 considerando anche le coppe.

Chiesa nel limbo: occasione da Liverpool a gennaio?

Insomma, Federico Chiesa è in una sorta di limbo nella sua nuova, suggestiva esperienza dopo gli anni in chiaroscuro alla Juventus. Ed a gennaio che farà? Di rumors sul suo conto ce ne sono stati, fra chi suppone possa essere una opportunità per le italiane che potrebbero tentare di averlo magari in prestito, per dargli lo spazio che ora come ora gli servirebbe come il pane per rilanciare le sue quotazioni.

L’agente del giocatore però fa muro. Fali Ramadani parlando a 365scores, ha detto: “Il Liverpool non ha alcuna di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

Slot lo difende: “Serve tempo, non è semplice”

A novembre, ai giornalisti che gli chiedevano di Chiesa, Slot ha risposto: “Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, è comprensibile che ci siano alti e bassi. Ho notato alcuni momenti molto positivi e altri in cui pensavo: ‘Ok, puoi fare meglio di così’. È del tutto normale quando si gioca la prima partita dopo un’assenza così lunga. Di solito, nel pre-campionato, un giocatore disputa diverse partite per trovare il ritmo. Ma Federico è stato fuori per tanto tempo, quindi il percorso per tornare al meglio non è semplice”.