Inter, infortunio per Calhanoglu che chiede il cambio: la prima diagnosi

Brutte notizie per Simone Inzaghi e l’Inter: al 34′ della finale di Supercoppa Italiana, Hakan Calhanoglu ha accusato un problema all’adduttore chiedendo il cambio per infortunio.

Pronto il cambio: dentro Asllani al suo posto. Le condizioni del turco sono dunque da valutare per capire l’entità del problema. Intanto grande chance dunque per l’albanese, buttato in mischia in un palcoscenico decisamente importante. La prima diagnosi del club nerazzurro conferma le impressioni: affaticamento all’adduttore destro per il turco.