Primavera recap – Sassuolo in testa, perde la Roma. Juve-Inter 3-2

Il campionato Primavera 1, grande esclusiva di Sportitalia, continua a dare spettacolo. Nel weekend appena trascorso è andata in scena la 18esima giornata del torneo giovanile: tanti gol, squadre che si confermano in un ottimo momento di forma ed altre che devono ancora risalire la china.

Primavera, cade la Roma. Solo 0-0 per il Milan

La sorpresa della giornata è sicuramente la sconfitta interna della Roma: (guarda qui gli highlights) al “Tre Fontane”, i giallorossi guidati da Gianluca Falsini cedono 2-1 al Verona: al 6′ gli ospiti passano in vantaggio con Monticelli, bravi di prima intenzione a battere Jovanovic. I padroni di casa la riagguantano al 14′ con un’incornata vincente di Levak ma – nella ripresa – è Kurti al 48′, complice un errore di Jovanovic, a regalare tre punti importantissimi alla formazione di Paolo Sammarco. Ne approfitta il Sassuolo, che batte 3-0 la Sampdoria grazie alla doppietta di Knezovic e alla rete di Leone, sale in testa alla classifica. Solo 0-0 per il Milan nel match si è giocato sabato mattina contro la Lazio: poche emozioni e nessun sussulto degno di nota per le due formazioni, che ottengono un punto a testa.

Pirotecnico 4-4 tra Fiorentina ed Empoli

Pirotecnico 4-4 tra Fiorentina ed Empoli: la gara si apre con la rete di Bertolini che porta in vantaggio la Viola, gli azzurri la ribaltano con El Biache e Gravelo. La formazione di mister Galloppa non ci sta e prima la pareggia con Tarantino, poi passa in vantaggio con lo splendido slalom di Bertolini (guarda qui la sua rete). Popo al 58′ pareggia su rigore, cinque minuti più tardi Ievoli riporta avanti la Fiorentina prima del definitivo 4-4 firmato ancora da Gravelo.

L’Inter si illude, la Juventus rimonta

Un’altra gara pirotecnica si è giocata a Vinovo tra Juventus e Inter, con la formazione bianconera che ha battuto i nerazzurri 3-2 in rimonta: la gara si apre al 22′ con il vantaggio ospite firmato da Quieto (guarda qui il suo gol). Al 62′ Spinaccè raddoppia e illude i ragazzi di mister Zanchetta, prima del capovolgimento totale della gara; in due minuti Vacca sigla la doppietta che porta la gara sul 2-2 (guarda qui la sua doppietta), 10′ più tardi è Florea che – con un tiro all’incrocio – fissa il punteggio sul definitivo 3-2.

L’Atalanta torna al successo e lo fa in casa del Bologna (guarda qui gli highlights): a Casteldebole finisce 2-1 per gli orobici grazie alla reti di Simonetti e Riccio. Inutile il gol dal dischetto da parte di Tordiglione. Cade il Torino: il Cesena si impone 2-1 e ottiene il sesto risultato utile consecutivo (guarda qui gli highlights). Decisive le reti di Castorri e Manetti, a nulla è servito il gol di Conte. Netta vittoria del Lecce che si impone 3-0 sul Cagliari con le reti di Kovac, Daka (qui la sua rete) e Delle Monache. Brutta sconfitta interna per il Genoa, vince il Monza 4-1 (guarda qui gli highlights): a segno Berretta, Zaniboni e Longhi con una doppietta. Sconfitta anche per l’Udinese in casa della Cremonese: decisiva la rete di Gabbiani.

La classifica aggiornata del campionato Primavera 1

Sassuolo 37

Roma 36

Milan 32

Juventus 32

Fiorentina 32

Inter 31

Lazio 28

Torino 28

Verona 28

Genoa 27

Cremonese 25

Lecce 24

Cagliari 23

Empoli 22

Cesena 21

Atalanta 19

Bologna 18

Monza 18

Sampdoria 9

Udinese 9