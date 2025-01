Sinner, la famiglia, le vacanze e quel dettaglio che ricorda i grandi campioni del passato

Jannik Sinner si è concesso delle vacanze con la famiglia e gli amici nel periodo natalizio ma un dettaglio è realmente degno di nota

Ci sono campioni che danno tutto in campo e che in un anno intero pensano solo alla loro passione. Per loro lo sport è un lavoro e non si fanno distrarre da niente e da nessuno.

Tuttavia, quando la loro stagione si ferma e si entra nella off-season, staccano dal mondo competitivo che li circonda per ritornare in ambienti familiari e amichevoli.

È proprio questo quello che è successo al numero uno del mondo del tennis maschile, Jannik Sinner. Il campione del momento si è concesso alcuni momenti con la famiglia durante le vacanze natalizie.

Ma con chi ha trascorso del tempo Sinner? E perché per lui è meglio lasciarsi alle spalle questi momenti rilassanti? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Sinner, le vacanze natalizie con un dettaglio inedito

I grandi campioni del passato, del tennis ma non solo, avevano sempre in alta considerazione la famiglia. Ritornare alle origini era una tradizione da rispettare almeno una volta all’anno, specialmente in un periodo particolare come quello del Natale. Sembra che anche questa volta Jannik Sinner abbia rispettato questa tradizione. Il numero uno al mondo non si è lasciato assuefare dalla gloria e dalle vittorie ma ha festeggiato il Natale nella sua Sesto Pusteria.

Come prova di ciò, l’amico Stefano Del Vecchio ha scattato una foto iconica che ha poi deciso di pubblicare sui principali canali social. Del Vecchio ha taggato Sinner nella foto e poi ha scritto una bella didascalia: “Esattamente un anno dopo, nel giorno di Natale, ma in un luogo diverso. Auguri a tutti con quella che ormai possiamo dire essere diventata una una foto di rito”. L’ennesima dimostrazione che Jannik è un gentiluomo, un campionissimo con la testa sulle spalle.

Ora il relax deve essere alle spalle

Sicuramente Jannik si è deliziato nel periodo della off-season e si è divertito e rilassato con le festività natalizie in famiglia. Tuttavia, ora deve cambiare marcia se vuole ripartire nel migliore dei modi. L’italiano deve difendere i 2000 punti conquistati lo scorso anno con la vittoria dell’Australian Open e deve battere una concorrenza sempre più agguerrita.

Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Daniil Medvedev: questi sono solo alcuni dei principali rivali di Sinner che tenteranno l’assalto ai suoi successi nel 2025. Il 7 gennaio Sinner scenderà in campo per un match amichevole contro Popyrin e il 10 dovrà affrontare un’altra partita di preparazione. Si spera che possa essere pronto per far sognare migliaia di italiani anche in questa stagione.