Dopo il malore in campo, il coach è pronto a tornare: i tifosi sono speranzosi

Il tecnico degli Spurs ha accusato un malore lo scorso novembre. ‘Pop’ ha voluto mandare un messaggio, annunciando che il ritorno in panchina è sempre più vicino

Gregg Popovich figura indubbiamente tra le personalità più iconiche ed importanti negli ultimi trent’anni di NBA. Entrato in punta di piedi nella lega numero uno al mondo nel 1988, dopo aver conseguito risultati non particolarmente esaltanti alla guida della squadra di college Pomona Sagehens, ha ricoperto prima il ruolo di vice ai San Antonio Spurs, poi ai Golden State Warriors.

Nel 1996 ha rilevato la panchina proprio degli Spurs, dove aveva precedentemente lavorato, restando al timone della franchigia texana sino ad oggi. Il nativo di East Chicago è, così, divenendo l’allenatore più longevo della storia NBA, avendo racimolato 29 stagioni consecutive alla guida della medesima squadra.

Nel corso dell’oltre quarto di secolo trascorso a San Antonio ha disputato 2.030 partite, mettendo a referto 1.336 vittorie; Popovich ha così istituito il record di allenatore più vincente nella storia della lega. In Texas è stato anche capace di conquistare 13 titoli di division e, soprattutto, 5 anelli NBA, divenendo il quinto coach in assoluto per numero di trofei conquistati.

Tra il 2018 e il 2021 ha anche guidato la nazionale di basket statunitense, fregiandosi della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo, disputati proprio nel 2021. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di allenare alcuni dei fenomeni universalmente riconosciuti, su tutti i protagonisti della vittoriosa dinastia Spurs, come Tim Duncan, Tony Parker, Emanuel Ginobili e David Robinson. Come riconoscimento ultimo per il gigantesco apporto fornito al mondo della pallacanestro, è stato inserito nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Il malore che ha colpito il tecnico

Lo scorso 2 novembre, prima della gara disputata dagli Spurs contro i Minnesota Timberwolves, il coach dei texani Gregg Popovich aveva accusato un malore, venendo momentaneamente rilevato in panchina dal suo vice Mitch Johnson. La società ha inizialmente mantenuto il massimo riserbo sulle problematiche che riguardato il tecnico e sul suo stato di salute, rompendo il silenzio solo il 13 novembre successivo, quando è stata finalmente fatta chiarezza sull’accaduto.

Popovich sarebbe stato colpito da un lieve ictus, iniziando un periodo di riabilitazione immediatamente dopo gli accertamenti del caso. La franchigia ha ribadito che, fino a eventuali nuovi positivi sviluppi che avrebbero permesso il rientro in campo del settantacinquenne, i suoi compiti sarebbero stati delegati proprio al vice allenatore Johnson.

L’atteso annuncio: “Sto tornando”

‘Pop’ oltre un mese dopo l’accaduto si è espresso per la prima volta in merito, dichiarando di come le ultime sei settimane vissute siano state totalmente inaspettate per lui e per la sua famiglia. Ci ha tenuto a ribadire che sta continuando a lavorare per raggiungere la completa guarigione, ma soprattutto ha voluto spendere parole di gratitudine per il sostegno travolgente ricevuto durante questo periodo complicato.

Il messaggio di coach Popovich ha infuso grande motivazione e speranza ai suoi giocatori e all’intero mondo Spurs. Il ritorno del capo allenatore è atteso nelle prossime settimane, dopo ben 25 partite di assenza dal parquet di gioco. La comunità NBA continua a dimostrare un senso di profondo affetto nei confronti di una leggenda assoluta nella storia della lega e la dichiarazione dello stesso ‘Pop’ può solo che far positivamente sperare in un completo e rapido recupero. Perché nonostante abbia quasi raggiunto la soglia dei 76 anni, dopo aver sfiorato le 30 stagioni trascorse alla guida degli Spurs, siamo sicuri che Popovich ha ancora qualcosa da dare a questo sport.