Inter, due buone notizie dopo Riyad: Lautaro garanzia, Taremi valida alternativa

L’Inter fallisce il primo obiettivo stagionale: la formazione allenata da Simone Inzaghi si fa ribaltare in doppio vantaggio a Riyad dal Milan prendendo 3 gol nel giro di 30 minuti. Da Riad qualche certezza: Lautaro Martinez a segno da tre anni consecutivi in Arabia Saudita, sia nei due derby che l’anno scorso contro il Napoli. Il Toro segnò anche nell’ultima Supercoppa Italiana giocata in Italia a San Siro quando i nerazzurri ebbero la meglio della Juventus vincendo 2-1 dopo i tempi supplementari e con l’attaccante argentino che andò a segno su calcio di rigore. Quattro gol nelle ultime quattro finali giocate: il bottino? Tre Supercoppe Italiane vinte e una persa.

La sconfitta di Riyad ha fornito un’altra certezza: Mehdi Taremi, tra le poche valide alternative tra i non titolari. Inter-Milan è stata chiave per far capire come i non titolari non siano all’altezza del consueto 11 utilizzato da Simone Inzaghi e le assenze di Calhanoglu e Thuram sono state determinanti nella sconfitta nel secondo derby stagionale. Dopo il 2-0 i nerazzurri hanno staccato la spina e i cambi del tecnico piacentino non hanno fatto che peggiorare una partita che si è compromessa minuto dopo minuto, soprattutto visto e considerati i tanti errori sottoporta dei nerazzurri!