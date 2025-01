Milan, 2 partite per riscrivere la storia: subito un record per Sergio Conceicao

Il Milan è ripartito da Sergio Conceicao. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per l’allenatore portoghese con il club di Via Aldo Rossi che ha comunicato la scelta di cambiare allenatore soltanto dopo la conferenza stampa post-Roma. Dopo aver giocato in Italia con Lazio, Inter e Parma, si è affermato come allenatore nel suo paese natìo: Olhanense, Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes. Poi il Nantes, e Porto, con cui ha vinto undici trofei in sette stagioni, centrando anche i quarti di finale di Champions League in due occasioni.

In una settimana, il nuovo allenatore rossonero ha vinto un trofeo dopo due sole partite: il primo del 2025, il primo dell’era RedBird e l’ottava Supercoppa Italiana della storia del Diavolo. Il tecnico portoghese ha stabilito un record che difficilmente potrà essere replicato: una possibilità più unica che rara e sfruttata nel migliore dei modi, con due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter. Vittoria nel cielo di Riyad, in un derby: non poteva desiderare un inizio migliore con il Milan, Sergio Conceicao.