Occhio Sinner, Alcaraz ha un asso nella manica: l’ufficialità mette in guardia

Attenzione massima per Jannik Sinner dopo la mossa di Carlos Alcaraz: è arrivata un’ufficialità che ha messo in guardia l’altoatesino.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno in una nuova super sfida per il primo importante appuntamento di questo 2025: entrambi saranno impegnati con gli Australia Open, ufficialmente cominciati con il 6 gennaio, ed entrambi proveranno ad arrivare fino in fondo: l’altoatesino per riconfermarsi, lo spagnolo per spodestare il suo rivale. Proprio Alcaraz ha pensato ad una mossa per mettere in difficoltà il n.1 del mondo.

Il presente e il futuro del tennis vedono proprio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come quei rivali che si daranno inevitabilmente filo da torcere: finora, quando si sono scontrati, hanno sempre dato spettacolo. Sono così diventati simbolo del tennis contemporaneo e hanno promesso grandi cose per gli anni a venire ai loro rispettivi tifosi.

Loro due, tra i tanti, sono forse i più attesi degli Australia Open. L’obiettivo di Alcaraz è vincere lo Slam, motivo per il quale ha già ripreso ad allenarsi duramente dal 9 dicembre. Occhio poi all’asso nella manica dello spagnolo per il prestigioso torneo, visto che ha deciso di cambiare un fattore fondamentale del suo gioco proprio per cercare di contrastare al massimo i punti di forza di Sinner.

La mossa di Alcaraz è chiara: vuole battere Sinner e il cambio di racchetta lo testimonia. I dettagli

Gli Australia Open sono l’unico Grande Slam che manca a Carlos Alcaraz: se dovesse riuscire nel colpaccio diventerebbe il più giovane degli spagnoli (21 anni) ad aver vinto tutti i quattro slam in carriera; riuscirebbe a superare anche Rafa Nadal. Per questo motivo sta prestando attenzione a tutti i dettagli.

Anche alla racchetta che userà: come riferito a ‘Marca’, gareggerà con una racchetta di cinque chili più pesante rispetto al passato per avere più velocità con il diritto. Il cambiamento andrà ad impattare anche e soprattutto su uno dei più forti colpitori nel ranking, Jannik Sinner.

Samuel Lopez, da persona che fa parte dello staff al servizio di Carlos Alcaraz, ha a tal proposito rivelato: “È un altro aiuto per colpire. Con l’accelerazione che ha guadagnerà potenza e peso di palla. Con la sua qualità di impatto, con una racchetta con più peso, semplicemente toccando la palla davanti puoi sfruttare la forza di come ti arriva“.