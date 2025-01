Tennis, dopo Sinner tutto è possibile: l’assalto della next gen azzurra al 2025 è già partito

Sono tanti i talenti italiani nel mondo del tennis che potrebbero insidiare Sinner nel 2025: ecco quali puntano alla top 100

Il tennis italiano vive un momento straordinario. Sia nel maschile che nel femminile sono diversi i talenti che stanno ottenendo risultati meravigliosi e stanno infrangendo continuamente dei record.

In particolare, nel tennis maschile si sono raggiunte vette mai esplorate prima. Jannik Sinner è sicuramente l’artefice di molti risultati incredibili. Il nativo di San Candido ha vinto Australian Open, US Open e ha conquistato la posizione numero uno del ranking ATP.

Sicuramente, le sue gesta e il suo talento sono fonte d’ispirazione per tanti altri tennisti in lotta nel ranking. A questo proposito, ci sono tanti atleti che rappresentano la next gen italiana, pronti per l’exploit del 2025.

Chi sono i migliori talenti che potrebbero seguire la scia di Sinner? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Tennisti italiani, chi potrebbe fare un exploit nel 2025 nel segno di Sinner

Ci sono davvero tanti tennisti italiani che potrebbero essere ispirati da Sinner e potrebbero raggiungere risultati eccezionali. Il primo di questa lunga lista è Mattia Bellucci. Si tratta forse del tennista più maturo che potrebbe entrare nei primi 100 del ranking ATP. D’altronde, il best ranking dell’atleta è proprio la 100esima posizione, ma ora si trova appena fuori. Bellucci si esprime al meglio su cemento e terra rossa e potrebbe cogliere ottimi risultati durante la prossima stagione.

Un altro nome da tenere d’occhio per il prossimo anno è Francesco Passaro. Da molto tempo Passaro gravita intorno alla centesima posizione ma finora non è mai riuscito a entrare nei primi 100 al mondo. Manca pochissimo però: con un buon allenamento e la forza di volontà che potrebbe derivare dalla voglia di raggiungere risultati importanti, l’ingresso nei top 100 potrebbe non essere così lontano.

Gli altri nomi da tenere d’occhio

Scendendo nella classifica ci sono altri tennisti che potrebbero fare la differenza nel 2025. Uno di questi è Matteo Gigante. Di origini romane, è molto amico di Flavio Cobolli e potrebbe esprimersi al meglio sia su terra rossa che su cemento outdoor. Appena 23 anni, questo potrebbe essere l’anno del salto di qualità per lui.

Un altro nome da valutare è quello di Stefano Napolitano, attualmente intorno alla posizione 160 del ranking. Il classe ’95 potrebbe avere gli ultimi assi nella manica per tentare l’assalto alla top 100 e far sognare i tifosi italiani. Infine, occhio al 23enne Giulio Zeppieri: a giugno ha subito un infortunio che l’ha tenuto fuori per la seconda parte del 2024 ma ora è rientrato e vuole recuperare le posizioni perse. Ha talento e carattere, può davvero raggiungere ottimi risultati.