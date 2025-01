Campioni azzurri, gli atleti dell’anno 2024 sono loro: nessun dubbio nella giuria

Sono stati premiati i migliori atleti azzurri del 2024, ecco di chi si tratta e perché sono stati scelti proprio loro

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per lo sport italiano. In generale, sono arrivate davvero tante gioie da atleti che si sono spesi tantissimo per onorare il loro paese.

In particolare, in molti si ricorderanno del 2024 anche per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tale palcoscenico internazionale è servito per mostrare al mondo le capacità e la forza di volontà degli atleti italiani.

Nel mondo dell’atletica leggera, ci sono stati alcuni campioni che si sono distinti per i risultati che hanno raggiunto nelle Olimpiadi ma non solo. Per questa ragione, sono stati meritatamente premiati.

Ecco di chi si tratta e perché sono stati premiati meritatamente.

Campioni azzurri, ecco chi sono gli atleti premiati

Non tutti possono essere messi in lizza per un premio tra gli atleti italiani del 2024. Per riuscire a ottenere questo risultati, significa che coloro che sono stati premiati si sono distinti per i traguardi raggiunti dopo un lungo ed estenuante allenamento. Ma quale premio hanno ottenuto? Ebbene, recentemente si sono tenuti gli Oscar dello sport italiano. Si tratta di premi che vengono decisi da un panel di esperti, una giuria formata da membri della federazione, tecnici e giornalisti.

Chi ha conquistato questo premio molto ambito? Ebbene, tra le donne la miglior atleta del 2024 è stata Nadia Battocletti. D’altronde, si è trattato di un anno straordinario per la campionessa azzurra. Battocletti ha vinto due medaglie d’oro agli Europei di Roma del 2024, trionfando nei 5.000 e nei 10.000 metri. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 invece, ha ottenuto la medaglia d’argento, un risultato eccezionale. Sempre alle Olimpiadi, la Battocletti ha sfiorato il podio nei 5.000 metri, chiudendo al quarto posto.

Gli altri atleti che hanno vinto il premio

Tra gli uomini invece, a vincere l’Oscar per lo sport italiano è stato Mattia Furlani. L’atleta appena 19enne ha ottenuto tre medaglie in tre grandi eventi internazionali nel 2024: argento al Mondiale indoor di Glasgow, argento agli Europei di Roma con record del mondo per un under 20 e bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. Non a caso, Furlani ha vinto anche il Men’s Rising Star Award, premio dato all’astro nascente del mondo dell’atletica.

Ha vinto un premio anche la squadra maschile del 4×100: gli uomini in staffetta hanno conquistato l’oro agli Europei di Roma davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come stelle nascenti dell’atletica italiana sono stati premiati Elisa Valensin e Matteo Sioli.