Francia, l’annuncio di Deschamps: “Il mio percorso si fermerà dopo la prossima Coppa del Mondo”

Didier Deschamps dirà addio alla Nazionale Francese dopo il Mondiale del 2026. Dopo le indiscrezioni rilasciate da L’Équipe il commissario tecnico lo ha confermato in un’intervista esclusiva al telegiornale TF1.

“Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e la stessa passione, per mantenere la squadra ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello”.