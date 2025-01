Hamilton, il video infiamma: la Ferrari può esultare

Le immagini che riguardano il pilota britannico fanno esultare i tifosi del Cavallino Rampante: ora manca solo il debutto

Binomio vincente. Lewis Hamilton e la Ferrari sperano che il matrimonio iniziato ufficialmente qualche giorno fa sia all’insegna del trionfo.

Manca da troppo tempo un mondiale a Maranello, tanti gli anni di delusioni e speranze svanite per poter aspettare ancora. Hanno fretta gli uomini della rossa, hanno voglia di scoprire il prima possibile che effetto fa avere il pilota più titolato in attività sulla propria monoposto. L’attesa cresce con il passare dei giorni, con ogni dettaglio vivisezionato da chi ha il Cavallino Rampante tatuato sul cuore.

I tifosi della Ferrari aspettano con ansia il debutto di Lewis Hamilton ed intanto possono festeggiare a dovere i 40 anni del campione britannico. Ieri è stato il compleanno del sette volte iridato e a prendersi la scena è stato l’omaggio che la scuderia ha deciso di fare al nuovo pilota. Un omaggio rosso, ovviamente, con una dedica che ha fatto scatenare i fan.

Ferrari, la torta per i 40 anni di Hamilton: si aspetta il vero regalo

È un breve filmato che mostra come la Ferrari ha deciso di celebrare Hamilton e i suoi 40 anni. Una torta rossa con la scritta di cioccolato ‘Auguri Lewis”. Un omaggio semplice ma che ha raccolto ben 280mila mi piace nel giro di pochissime ore e migliaia di commenti. Tantissimi sono di auguri per il pilota britannico, già entrato nel cuore dei tifosi della scuderia italiana che non vedono l’ora di capire se realmente il suo arrivo potrà riportare il titolo a Maranello.

Per saperne qualcosa in più bisognerà attendere i test in Bahrein di fine febbraio, anche se il debutto di Hamilton al volante di una Ferrari ci sarà prima. Già alla fine di questo mese sono previsti giornate di test a Fiorano e a Barcellona con una monoposto vecchia, sfruttando la possibilità di percorrere mille chilometri in un anno con una vettura degli anni passati.

Un primo contatto che servirà ad Hamilton per entrare in confidenza con i comandi e le procedure della nuova monoposto. Un passaggio obbligato per chi negli ultimi sette anni ha vissuto a casa Mercedes, godendo per i successi delle frecce d’argento e arrabbiandosi per gli ultimi deludenti risultati. Ora però è stata voltata pagina e per il 40enne di Stevenage c’è da scrivere una nuova storia in rosso. Come la torta di compleanno, gradito omaggio che la Ferrari ha voluto fare al suo nuovo alfiere.