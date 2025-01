Infortunio e ritiro per l’italiano: salta il torneo, pessima notizia

Il tennista azzurro non ce la fa e alza bandiera bianca: c’è grande apprensione in vista dell’appuntamento clou

Nello sport uno dei problemi più grandi è sicuramente la componente dell’infortunio. Nel tennis lo è ancora di più perché perdere mesi lontano dai campi significa precipitare in basso nella classifica, elemento fondamentale per essere testa di serie ne vari tornei.

Per fortuna esiste il “ranking protetto” che aiuta i giocatori infortunati a lungo a restare in “orbita Slam”, non dovendo partire dunque dalle qualificazione, un modo anche per evitare che un top rientrante da un problema debba essere l’avversario di un giovane in rampa di lancio.

Proprio alle porte dell’Australian Open, primo Slam della stagione tennistica, un tennista azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca. Sebbene non sembri nulla di grave, potrebbe essere un infortunio pesante quanto basta per saltare l’appuntamento con l’AO.

Tennis, si ritira dal torneo: Australian Open a rischio

In occasione dell’ATP Auckland, Flavio Cobolli si è dovuto arrendere a Luca Nardi al primo turno del torneo 250 in terra neozelandese a causa di un problema alla coscia, un fastidio che si portava avanti da diversi minuti e che lo ha obbligato a ritirarsi.

Per la precisione, il problema è emerso a metà primo set dove ha cominciato ad avvertire qualcosa che non andava. Terminata la prima frazione, Cobolli ha chiesto il medical time-out per cercare di alleggerire il dolore. Dopo un breve consulto e qualche scambio, ha scelto di ritirarsi.

D’altronde come detto l’Australian Open è molto vicino ad iniziare e rischiare uno Slam per continuare a giocare un 250 non è proprio l’idea migliore del mondo. Ora sarà una corsa contro il tempo per farsi trovare pronto al primo grande appuntamento del 2025.