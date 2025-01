Sinner, titolo tolto: è una certezza

Il talento cristallino di Jannik Sinner, fiore all’occhiello del tennis italiano, rischia di essere oscurato e il mese di gennaio potrebbe prospettarsi come un periodo non proprio soddisfacente per l’altoatesino.

Ormai il nome Clostebol suona come più come una spy-story che come un “incidente” sportivo, peraltro involontario. Agli Open di Melbourne Jannik Sinner dovrà tenere a bada la mente, di conseguenza il corpo, per difendere un titolo che lo scorso anno ha vinto contro Medvedev, dopo due set che avevano lasciato presagire il peggio. Abituato a sorprenderci, Jannik tirò fuori il coniglio dal cilindro e il 28 gennaio 2024 stese il tennista russo con tre perle da 6-4, 6-4, 6-3.

Quest’anno non sarà così semplice per lui, proprio perché il suo incontro ravvicinato con il Clostebol si trova al momento sui banchi dei giudici di Losanna, i quali dovrebbero produrre una sentenza tra inizio febbraio e la metà dello stesso mese. Saranno quindi difficili gli Australian Open, così come gli ATP 500 di Rotterdam che si terranno proprio in quel periodo: non è neanche escluso che un verdetto arrivi proprio a torneo in corso. Sinner rischia una squalifica di uno o due anni, mentre c’è già qualcuno che vede l’altoatesino spodestato dal suo “trono”.

Arriva la sentenza per Sinner, Zverev: “Ci sarà un nuovo campione”

Pur essendo il numero 2 al mondo e avendo vinto 23 titoli nella sua carriera, Alexander Zverev non è ancora riuscito a portare a casa uno slam. I migliori piazzamenti nei quattro tornei del Grande Slam risalgono al Roland Garros 2024, dove fu finalista e agli US Open del 2022, quando l’austriaco Dominic Thiem portò a casa la finale proprio ai danni del tedesco. Tra pochi giorni Zverev avrà la possibilità di rifarsi e, anche se leggermente acciaccato in seguito all’infortunio al bicipite, risulta essere uno dei favoriti.

Inutile dire che i suoi principali rivali saranno Sinner e Alcaraz, rispettivamente il numero 1 e il numero 3 del ranking mondiale ATP. Zverev è stato raggiunto dagli organizzatori australiani proprio nella pancia della Rod Laver Arena, per rispondere ad alcune domande e lanciare qualche previsione sugli Australian Open 2025.

Il tennista ventisettenne non ha avuto molti dubbi: “Ci sarà un nuovo campione, io la butto lì, me lo sento.” Ogni riferimento a sé stessi è puramente casuale, ma effettivamente l’indiziato potrebbe proprio essere il buon Zverev, anche se l’infortunio non è stato ancora smaltito a dovere e potrebbe compromettere tutto. Di certo il tedesco cercherà di rovinare i piani di Sinner, pur di riempire la mensola con l’etichetta “Open” sulla sua bacheca personale.