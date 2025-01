ESCLUSIVA SI Palermo, cambia il futuro per Brunori? Diversi sondaggi, ma ora può davvero rimanere

Il nome di Matteo Brunori rimane fra i più chiacchierati in casa del Palermo. 16 presenze, con un gol ed un assist per lui fino a qui in Serie B, il suo “caso” è sorto per il fatto che dopo un inizio da titolare (e da capitano), è finito per partire soprattutto dalla panchina. Dopo un confronto con tecnico e società però il suo futuro non sembra più segnato verso un addio che ad un certo punto pareva quasi scontato visto dall’esterno. Il Palermo ha registrato diversi interessamenti anche in Serie A per lui (c’era il Cagliari, ma anche il Venezia aveva sondato per un prestito prima dell’arrivo di Osti), ora Brunori vuole riconquistarsi il posto in rosanero.

Le parole del nuovo direttore sportivo Osti d’altronde sono state chiare: “Sono arrivato da tre giorni ed è presto per capire dove intervenire” – ha detto – “ho parlato con tutti i giocatori, a partire da Brunori. Con lui ho avuto una chiacchierata sincera in cui abbiamo analizzato la sua situazione. Secondo me il ragazzo è rasserenato e gli ho chiesto di riappropriarsi della fascia di capitano. Lui mi ha dato la massima disponibilità. Penso che i giocatori forti vadano motivati: Brunori rappresenta un valore aggiunto, è giusto che venga sfruttato come tale”.