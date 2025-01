Hamilton, ha confessato la verità: “Tutto sbagliato”

La previsione su Lewis Hamilton è stata completamente sbagliata: lo ha confessato senza alcuna remora

La sorpresa è arrivata, più o meno di questi tempi, un anno fa. A sorpresa Lewis Hamilton ha detto addio alla Mercedes ed ha scelto di dire sì alla Ferrari.

Un anno dopo, il matrimonio annunciato nel 2024 è diventato realtà ed ora si attende solo il ‘ricevimento’. Il riferimento è ovviamente ai primi giri del 40enne inglese al volante di una rossa. Non bisognerà aspettare molto visto che nel giro di un paio di settimane il sette volte campione del mondo sarà a Fiorano per fare qualche giro su una vecchia Ferrari.

Nell’attesa che a parlare sia la pista, le chiacchiere vertono tutte intorno ad Hamilton e non potrebbe essere altrimenti. La notizia dell’anno l’arrivo in rosso del campione di Stevenage, una notizia sorprendente quando è stata data e che ora dovrà fare i conti con la realtà della pista. Nessuna sorpresa per l’arrivo alla Ferrari da parte di chi il pilota inglese lo conosce molto bene, avendoci lavorato insieme per anni.

Stephen Lord, coordinatore del team Mercedes, ha voluto commentare – nel corso del Podcast Beyond The Grid – quanto accaduto con Hamilton, svelando di aver sbagliato totalmente la previsione.

Hamilton in McLaren: Lord svela tutto

Il coordinatore della Mercedes ha così raccontato di aver pensato ad un addio di Hamilton, ma con destinazione McLaren.

“Ho sempre creduto che potesse essere tentato dal tornare in McLaren – le sue dichiarazioni – invece sbagliavo totalmente“. Però nessuna sorpresa nella voglia di Hamilton di arrivare in Ferrari: “Chiacchierando qualche anno fa, mi ha riferito che la maggior parte dei piloti ambiva ad un certo punto della carriera ad andare in Ferrari“. È accaduto anche a lui e per Lord non c’è nessuna sorpresa, anche perché “stiamo parlando della scuderia più antica e conosciuta nella pit lane, un marchio con una storia e la stima di tutti: inevitabile che le persone vogliamo andarci“.

Tra queste c’è anche Lewis Hamilton che ha ora coronato il suo sogno. L’inglese, infatti, in dichiarazioni di qualche mese fa ha ammesso di aver sempre avuto il desiderio di arrivare in Ferrari: “Ci pensavo inconsciamente fin dai primi anni – le sue parole –, è un sogno sempre stato lì”. Ora il sogno è diventato realtà. Ancora pochi giorni è Hamilton potrà indossare la tuta rossa e mettersi al volante del Cavallino Rampante con il numero 44 sul musetto. Il suo numero.