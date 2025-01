Inter, problema muscolare anche per Bisseck

Continua l’emergenza in difesa per l’Inter di Simone Inzaghi. In mattinata, Yann Bisseck ha svolto esami strumentali alla clinica Humanitas di Rozzano per un problema muscolare avvertito nelle scorse ore. Il difensore tedesco ha riportato una distrazione muscolare ai muscoli adduttori della coscia sinistra. Un problema che terrà lontano dai campi il difensore dell’Inter sicuramente per la sfida contro il Venezia e quasi sicuramente per quella contro il Bologna nel turno infrasettimanale contro il Bologna nel recupero della 19^ giornata di Serie A. Il difensore comunque verrà rivalutato nel corso della prossima settimana.

L’assenza di Bisseck si aggiunge a quella prolungata di Francesco Acerbi. Fortunatamente per Simone Inzaghi, nella giornata di ieri è tornato

ad allenarsi con la squadra Benjamin Pavard. Il francese aveva subito un problema al bicipite femorale alla fine di novembre. Un infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto dicembre e anche per la trasferta saudita della Supercoppa Italiana. Il tecnico piacentino, escludendo che il francese possa essere utilizzabile già dalla gara di domenica pomeriggio contro il Venezia, dovrà probabilmente rivedere il trio difensivo che in queste ultime settimane aveva dato garanzie: out Bisseck, potrebbe rivedersi Darmian come braccetto di destra della difesa. Più remote le possibilità di vedere de Vrij e Bastoni come braccetti di destra, sul piede debole.