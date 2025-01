“Leclerc in vantaggio su tutti”: l’ex campione non ha alcun dubbio!

Parole al miele per il pilota Ferrari, che da quest’anno condividerà la Scuderia insieme a Lewis Hamilton: le sue dichiarazioni

Comunque andrà, sarà un anno speciale questo in Formula Uno. Infatti questo Mondiale potrebbe vedere il quinto sigillo consecutivo di Max Verstappen, raggiungendo così il record di rassegne iridate vinte di fila che attualmente detiene Schumacher.

Al tempo stesso vedrà Hamilton in Ferrari e già questo è un qualcosa di incredibile. Non che non ce lo si potesse aspettare, ma in ogni caso c’è tantissima attesa per vedere il Sir Lewis sulla Rossa insieme al monegasco Chalres Leclerc. Inoltre c’è sempre la McLaren.

Proprio la McLaren che Hamilton portò sul tetto del mondo nel 2008 e che nessuno è più riuscito a riportare. Che non sia però questo l’anno decisivo dato che già nella passata stagione Piastri ma soprattutto Norris hanno dimostrato di potercela fare.

Arriva la benedizione: “Ecco perché è in vantaggio “

In mezzo a tutti questi nomi, ce n’è uno che Christian Horner guarda con certo ottimismo. Alla guida della RedBull per il 20esimo anno, prima ha fatto i complimenti ad una scuderia: “Congratulazioni alla McLaren. Sappiamo quanto sia difficile vincere un Mondiale Costruttori e quanto impegno e dedizione ci siano dietro. Sono stati eccezionali nel 2024, hanno avuto due piloti che si sono comportati benissimo e alla fine hanno vinto meritatamente, nonostante noi abbiamo conquistato più Gran Premi e più Sprint”.

Le parole che più hanno sono state quelle su Leclerc e le possibilità di vincere il Mondiale: “Tuttavia, se si considerano i punti dalla pausa estiva, penso che sia Charles Leclerc a essere in vantaggio su tutti, il che fa capire che il prossimo anno sarà molto combattuto.”

“Ci sono almeno quattro squadre – conclude Horner – in lizza per vincere i Gran Premi, quindi penso che il più grande vincitore del 2025 sarà la stessa Formula 1. Ci saranno margini piccoli: naturalmente partire bene è sempre un imperativo, ma in una stagione così lunga la costanza sarà fondamentale”.