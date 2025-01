Esclusiva Si, Manchester United e Leicester su Francesco Pio Esposito

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, su Francesco Pio Esposito si sarebbero poggiati gli occhi della Premier League. Il centravanti in prestito allo Spezia e di proprietà dell’Inter ha infatti attirato su di se l’interesse di Manchester United e Leicester.

I fratelli Esposito stanno facendo benissimo nelle loro rispettive esperienza, sono andati anche in gol nello stesso giorno e hanno un futuro assicurato. Il più giovane si chiama Francesco Pio, classe 2005, un rendimento straordinario con lo Spezia (9 gol e 1 assist) oltre alle presenze quasi sempre prolifiche con l’Under 21. La scorsa estate Francesco Pio aveva deciso di restare alla Spezia per una storia di coerenza, malgrado il pressing di diverse squadre di Serie A (Torino in testa). Una scelta che sta pagando, il suo repertorio è straordinario. Anche se il sogno, più volte dichiarato, è quello di imporsi con l’Inter che detiene il cartellino, ci sono gli occhi di due club che lo hanno seguito e che continueranno a monitorarlo. Si tratta di Manchester United e Leicester, situazioni da seguire e che possono portare sviluppi non certo inaspettate per le qualità dell’attaccante.