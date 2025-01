Juventus, Thiago Motta: “Secondo tempo dominato. Douglas Luiz? Ottima prestazione”

Al termine del match pareggiato 1-1 tra Torino e Juventus, il tecnico dei bianconeri Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato bene all’inizio, siamo andati in vantaggio e ci siamo abbassati molto. Non abbiamo subito tante occasioni avversarie. Sul gol potevamo essere più aggressivi, gli abbiamo permesso di arrivare lì e poi Vlasic ha fatto un bel gol. Dovevamo accorciare gli spazi prima. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo concluse. Ecco perché è arrivato questo pareggio“.

Juventus, Thiago Motta continua così

Cosa ho detto ai giocatori negli spogliatoi: “Di andare in avanti e infatti nel secondo tempo abbiamo fatto meglio“. I tanti pareggi: “Sì, sono troppi, ma abbiamo una squadra giovane e ci vorrà tempo. Ora pensiamo subito all’Atalanta“. Come giudica la prova di Douglas Luiz: “Douglas ha fatto un’ottima prestazione, sono contento. Ho bisogno di più giocatori possibile“. Cambiaso come mai non gioca: “Dall’infortunio ha avuto tanti problemi, sta prendendo ancora antinfiammatori. Spero che stia meglio“.