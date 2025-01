Milan-Cagliari 1-1, i sardi fermano anche Conceicao

Come dopo il Bernabeu, il Milan si ferma ancora dopo un successo prestigioso, questa volta la Supercoppa e a stoppare sul pareggio i rossoneri è ancora una volta il Cagliari di Nicola. Rossoneri avanti al 51′ con Morata. Pari al 54′ per il Cagliari, la firma è di Zortea.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Felici impegna Maignan, si resta in parità

Pronti via subito Cagliari pericoloso. Zappa scodella per la conclusione in acrobazia del capitano del Cagliari che termina fuori dallo specchio della porta difesa da Maignan. Risposta Milan al 19′ con Reijnders. L’olandese si crea lo spazio per andare al tiro con una finta, destro potente bloccato da Caprile. Al 40′ Cagliari vicino al gol con Felici. Felici rientra sul destro e calcia a giro, fantastica la parata a mano aperta del portiere francese che riesce a schiaffeggiarla sul palo.

Morata chiama, Zortea risponde: finisce 1-1

Pronti via e al 48′ subito traversa per Pulisic. Stop col sinistro e conclusione col destro dal limite, che si stampa sulla parte alta del legno a Caprile battuto. Altri 3 minuti e il Milan passa con Morata. Theo Hernandez avvia l’azione, Pulisic calcia al volo. Caprile respinge in qualche modo ma sulla respinta il più veloce è lo spagnolo che brucia Palomino e insacca. Neanche il tempo di esultare che al 55′ il Cagliari fa 1-1 con Zortea. Brutta palla persa da Fofana, riparte in contropiede Felici che allarga su Zortea. Conclusione in diagonale, letta male da Maignan. Errore del portiere francese. Al 61′ ancora Pulisic pericoloso. Leao mette l’americano davanti al portiere, che resta in piedi fino all’ultimo respingendo il destro in calcio d’angolo. Milan che ci prova ancora al 67′ con Theo Hernandez. Carica il sinistro il terzino francese, trovando la risposta di pugno da parte di Caprile. Tra il 79′ e l’80’ Milan pericoloso ancora due volte con Abraham. Al 2′ di recupero rossoneri ancora pericolosi con il neo-entrato Omoregbe. Omoregbe salta Augello e mette in mezzo, Luperto rischia l’autogol. Caprile ci arriva. Al 96′ è poi Theo a provarci senza fortuna su punizione. Gran botta col sinistro del francese, ci arriva anche stavolta Caprile deviando la conclusione centrale.