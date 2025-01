Milan-Cagliari, le scelte ufficiali di Conceição e Nicola

Tutto pronto per l’inizio di Milan-Cagliari, queste le scelte ufficiali da parte di Sergio Conceiçao e Davide Nicola.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Un estratto delle parole di Conceicao alla vigilia

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa dello Stadio di San Siro. Sul terreno dell’impianto milanese, alle 16, poi la squadra rossonera svolgerà l’ultimo allenamento prima della sfida di domani alle ore 20:45 quando il portoghese farà il suo esordio di fronte ai suoi nuovi tifosi.

Quanto è importante, dopo la vittoria della Supercoppa, tenere i piedi ben piantati a terra?

“Sicuramente. Penso che non possa lavorare al Milan chi pensa che basti conquistare una Supercoppa. È vero, abbiamo goduto e meritato, ma siamo a 17 punti dalla testa della classifica. Un club che ha vinto 19 titoli e 7 Champions non può essere soddisfatto con la Supercoppa. E allora testa a domani: dobbiamo vincere e convincere. La Supercoppa è acqua passata“.

Che emozioni avrà?

“Chiedo scusa a chi deluderò, ma non in questo momento non ho emozioni. C’è l’adrenalina normale, di capire dove sono, in un club storico, ma la preparazione della partita porta troppo cose con sé. Ho troppe cose nella testa non posso pensare ad altro. Poi, non sono mica una pietra, ma la cosa più importante per me è preparare bene i ragazzi“.