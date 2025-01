Milan, Ibrahimovic: “Rashford fa la differenza. Theo? Tutto sotto controllo”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida del Milan col Cagliari: “La scelta di Fonseca era giusta in quel momento, i risultati non sono arrivati e lo ringraziamo per quello che ha fatto. Quello che abbiamo cercato con Conceicao è il carattere e la personalità per dare uno choc alla squadra, che lo ha accettato e reagire bene ma ora dobbiamo continuare. La Supercoppa era uno dei nostri obiettivi ma bisogna portare questa reazione anche in campionato“.

Fiducioso sul rinnovo di Hernandez: “Noi siamo molto contenti di quello che sta facendo, deve continuare come tutti gli altri. Lui è contento e vuole giocare per il Milan, non c’è qualcosa di complicato, è tutto sotto controllo”

Milan, Ibrahimovic sul mercato e Rashford

Cosa serve sul mercato: “Oggi non serve tanto, in Arabia abbiamo dimostrato che la squadra è completa e può vincere però il mercato è aperto e guardiamo le opportunità che arrivano ma non siamo disperati“.

Rashford dove potrebbe giocare: “Ho giocato con lui quando era giovane, ora è più uomo. Quando ci ho giocato era forte, forte. Secondo me può giocare in tutti i ruoli davanti e sa fare la differenza“.