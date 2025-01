Roma, Pellegrini: “Mai pensato di andare via. Ranieri? Ci ha ridato la serenità di cui avevamo bisogno”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. “Come sto dopo aver deciso un derby? Bene, anche se era già qualche settimana che stavo bene. Si è parlato anche un po’ troppo del mio umore. Era normale che fossi arrabbiato, le cose non stavano andando bene. E di questo ho parlato con Ranieri, il mister mi conosce bene, sotto alcuni aspetti ci assomigliamo e questo gli permette di capirmi. Lui è stato eccezionale, ha ridato a me, alla squadra e alla città quella serenità di cui avevamo bisogno.

Con Ranieri ho sempre avuto un bel rapporto, la famosa chiacchierata prima della Lazio è durata in tutto due minuti. Poi ci siamo abbracciati, gli voglio bene e lo stimo come persona ancor più che come allenatore. È normale che si possano incontrare delle difficoltà, ma con lui ora ci sembra tutto più giusto. Quando Ranieri è arrivato non ero triste ma arrabbiato, perché le cose non stavano andando bene. Siccome io alla Roma ci tengo, quella situazione mi faceva male. Se in passato ho mai pensato di andar via? No, mai. Di momenti duri ne ho vissuti tanti, ma anche di meravigliosi. Non sono uno che scappa. Credo che davanti alle difficoltà uno si debba assumere le sue responsabilità. Qui un momento normale diventa bello, uno bello diventa meraviglioso e uno negativo diventa un disastro. Roma è questa, vive di passione. E io questa passione me la vivo al cento per cento”.