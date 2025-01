Bagnaia alza la voce: per Marquez è un avvertimento

Il vice campione del mondo torna a parlare e lancia un avviso a tutti i rivali, compreso il nuovo compagno di squadra

C’è ancora il rimpianto per quanto accaduto lo scorso anno. Pecco Bagnaia prova a voltare pagina rispetto al 2024, un mondiale perso quasi esclusivamente per errori propri, con l’incapacità di gestire alcune gare. Il pilota della Ducati ha visto sfumare il terzo trionfo iridato pur avendo portato a casa più vittorie rispetto a Jorge Martin che ha poi vinto il campionato.

Un aspetto sul quale il piemontese vuole lavorare per tornare vincente già quest’anno. Per farlo dovrà battere, oltre a Martin, anche il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez. L’otto volte campione iridato è passato alla Ducati Factory e punta senza nasconderlo al ritorno alla vittoria.

Si preannuncia un duello in casa, con le Aprilia – soprattutto quella di Martin – che potrebbero fare da terzo incomodo. Proprio ai due spagnoli è rivolto il messaggio che Bagnaia ha dato in un’intervista a ‘Sky’ mentre era impegnato nella 100 Km dei Campioni che si è tenuta al Ranch di Valentino Rossi. Il pilota piemontese non nasconde le proprie ambizioni e avvisa gli avversari: il suo obiettivo è vincere imparando dai propri errori.

Bagnaia avvisa Marquez: messaggio sul mondiale

Pecco Bagnaia prova a prevede quel che accadrà nel prossimo campionato del mondo e azzarda un pronostico su chi saranno i rivali più accreditati della Ducati ufficiale.

“Il 2025 sarà un’annata divertente – le sue dichiarazioni – ma anche tostissima per tutti“. Il motivo è da ricercare nelle gare in più, ma anche in un livello che si è alzato: “Noi dobbiamo pensare a ciò che abbiamo sbagliato lo scorso anno e cercare di far meglio – ha affermato nel corso dell’intervista a Sky – . La fortuna è che mi auto-analizzo tanto. Le vittorie dello scorso anno possono essere ripetute, ma bisogna fare sempre meglio“.

Un Bagnaia che quindi vuole ulteriormente alzare il proprio livello e battere Marc Marquez, ma anche chi non guiderà una Ducati. Da questo punto di vista, il pilota prova a immaginare quale sarà l’avversario da temere maggiormente: “Credo che finalmente Aprilia con Martin e Bezzecchi possa essere veloce; per la KTM – che ha dei piloti fortissimi – dobbiamo vedere l’’impatto di questo inverno difficile. Infine, Yamaha e Honda cresceranno, soprattutto la prima“.

Se sarà sufficiente per mettersi davanti alla Ducati ufficiale di Bagnaia e Marquez lo si capirà soltanto con il passare dei mesi. Per adesso è arrivato chiaro il messaggio del pilota italiano: lui il titolo perso nel 2024 vuole riconquistarlo in pista subito.