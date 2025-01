Esclusiva SI Juventus, primo contatto diretto per Alberto Costa

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà: per Alberto Costa c’è stato un contatto diretto Juventus–VitoriaGuimaraes. Le priorità in casa bianconera restano sempre KoloMuani e Araujo, ma il terzino classe 2003 (seguito da altri due club) piace molto. Valutazione 10 milioni più bonus.

Esclusiva, Juventus: ecco la news

Kolo Muani dal 18 dicembre. E Araujo dal giorno di Natale. Sono le due priorità Juve, come abbiamo anticipato in entrambi i casi nelle scorse settimane. E potrebbe essere l’ordine cronologico di arrivo, ma in questo caso conviene aspettare. Nel caso di Kolo Muani nella notte tra venerdì e sabato, come già raccontato, sono stati mossi altri passi che hanno permesso alla Juve di andare avanti, la mancata convocazione del Paris Saint-Germain per la partita di stasera contro il Saint-Etienne è un altro indizio.

Ma c’è un altro profilo che alla Juve piace parecchio, si tratta di Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003 di proprietà del Vitoria Guimaraes. Alberto Costa ha recentemente prolungato fino al 2028, facciamo un po’ di ordine perché sono stati accostati ben 4-5 club a lui (inglesi, italiani, portoghesi: che confusione…). Di sicuro la Juve ha chiesto informazioni e in giornata – novità non indifferente – ci sono stati contatti diretti. Un nome da tenere eventualmente in considerazione, tenendo sempre bene in mente le due priorità. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.