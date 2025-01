La notizia lascia sgomenti: il campione muore a 24 anni

Il mondo dello sport piange il suo giovane campione: un cancro alle ossa se l’è portato via ad appena 24 anni

È morto troppo giovane, come se ci fosse l’età giusta per lasciare questo mondo. No, a qualsiasi età avvenga, la morte porta con sé quell’alone di inspiegabile che lascia sempre impietriti.

Certo, è innegabile che quando la funesta notizia riguarda un giovane sportivo, la reazione che si ha è di sgomento. Come può un ragazzo nel pieno della migliore età essere vinto dalla morte? Una domanda che non ha risposte, ma solo lacrime, quelle che irrigano il viso di chi quel dolore lo vive con una vicinanza che fa troppo male.

Dolore come quello della famiglia di Florian Fischer, 24 anni appena, morto per un cancro alle ossa. Pensare che sia stato sconfitto dalla malattia fa male, soprattutto perché Florian era uno di quelli che il pericolo lo affrontava a testa alta e senza mai abbassare lo sguardo. Snowboarder, ha fatto parlare di sé per la sua breve carriera sportiva, ma anche per i suoi video spettacolari sulle nevi.

Addio a Florian Fischer, lo snowboard piange il 24enne

La carriera sportiva di Fischer è racchiusa dal 2015 al 2018 quando partecipa a gare di slopestyle e big air. Poi la sua vita vira e si fa notare grazie ai suoi video spettacolari.

Il suo addio lascia un profondo dolore nella comunità che si identifica con lo snowboard e non solo. Il campione olimpico svizzero Jan Scherrer gli ha dedicato un cuore su Instagram, mentre il marchio di moda di skate e snowboard ‘Beyond Medals’ gli ha dedicato un toccante post sullo stesso social.

“I nostri cuori sono spezzati. È troppo ingiusto per avere un senso – si legge nel messaggio di cordoglio –. Ci dispiace per te che te ne sei dovuto andare così presto perché meritavi molto di più“. Un dolore al quale si unisce anche il Method Snowboard Magazine che ricorda il carattere da combattente durante i difficili mesi della malattia: “Durante la sua lotta, la positività, la forza e la passione per la vita di Flo sono rimaste incrollabili – il messaggio della rivista – e hanno ispirato tutti quelli che lo hanno conosciuto“.

“Il suo viaggio è finito troppo presto – la conclusione del toccante pensiero –, ma il segno che ha lasciato nei nostri cuori e nella comunità dello snowboard non svanirà mai“. E mai svanirà il ricordo di Florian Fischer nella mente e soprattutto nel cuore di chi lo ha conosciuto.