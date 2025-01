Serie A, Bologna-Roma: le formazioni ufficiali

La Roma di Claudio Ranieri è pronta a scendere in campo nella 20esima giornata di Serie A per una trasferta insidiosa a Bologna, dove cercherà di consolidare il buon momento di forma e risalire ulteriormente la classifica. Dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, i giallorossi sono saliti al decimo posto con 23 punti, in piena lotta per centrare una posizione che garantisca l’accesso alle competizioni europee. Di fronte troveranno un Bologna guidato da Vincenzo Italiano, che con 28 punti si trova al settimo posto, sogna di consolidare una posizione di classifica di prestigio che le permetterebbe di ambire ancora alle posizioni europee. Si prospetta una sfida equilibrata e ricca di emozioni e fondamentale per entrambe: per la Roma per dare continuità ai successi e per il Bologna per mantenere una posizione di vertice.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Konè, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.