Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi dà fiducia ad Asllani

Venezia e Inter scendono in campo alle 15. I nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta di lunedì scorso in Supercoppa contro il Milan. Andiamo a dare unos guardo alle formazioni ufficiali: 3-5-2 su entrambi i fronti, con Inzaghi che lancia Taremi in tandem con Lautaro. A centrocampo fiducia ad Asllani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA (3-5-2) – Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All: Di Francesco

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian de Vrij Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All: Inzaghi.