Doppia tegola per la big: fuori almeno quattro mesi

Brutte notizie per la grande del campionato italiano: due giocatori fuori causa per tre settimane, uno dei due tornerà soltanto tra quattro mesi

Un infortunio a cambiare la stagione. Basta poco nel mondo dello sport a ritrovarsi in situazioni difficili. Le grandi lo sanno bene che con il crescere del numero di impegni, aumenta anche il rischio di perdere qualche giocatore.

È una costante che accomuna tutti gli sport. C’è il calcio, ma anche il basket e poi la pallavolo e tutti quegli sport che hanno visto dilatarsi il calendario come mai prima d’oro. Una bulimia di partite che porta anche con sé una conseguenza spiacevole: gli infortuni appunto. Lo sta capendo sulla propria pelle anche l’Armani Milano, corazzata dal campionato di basket italiano e compagine impegnata anche in Eurolega.

Messina sta puntando ad andare avanti in Europa e contemporaneamente è alle prese anche con la lotta per i playoff in campionato. Un doppio obiettivo che dovrà essere affrontato senza due cestiti: Josh Nebo e Ousmane Diop dovranno restare a guardare nei prossimi impegni. Per Ousmane Diop gli accertamenti cui si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra che lo terrà fuori almeno tre settimane.

Olimpia Milano, fuori Nebo per quattro mesi

Non una buona notizia, aggravata dal fatto che anche Josh Nebo ha dovuto arrendersi ai problemi fisici. In questo caso si tratta dell’infortunio all’arto destro rimediato a dicembre, durante la partita contro il Bayern Monaco.

Un problema che Nebo non ha ancora messo da parte e con cui dovrà convivere a lungo. Come si legge sul comunicato dalla stessa Olimpia Milano, infatti, l’americano con passaporto sloveno ha iniziato un percorso riabilitativo di tipo conservativo. Per lui si parla di uno stop di non meno di quattro mesi con la possibilità dunque che possa tornare a disposizione di coach Messina soltanto per i playoff.

Continua quindi il periodo negativo di Nebo che già ad inizio stagione ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici: arrivato dal Maccabi Tel Aviv, l’americano ha collezionato appena otto presenze. Contro il Bayern Monaco, nel match di Eurolega che si è disputato prima di Natale, si è fatto male all’arto superiore destro, un infortunio che sta condizionando la sua stagione. Gli ultimi accertamenti hanno allungato i tempi di recupero: almeno quattro mesi di stop e regular season praticamente finita, sperando di poter tornare utile per i playoff.