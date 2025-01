Esclusiva Si Juventus, svolta Alberto Costa

Colpo di mercato in arrivo per la Juventus. Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà i bianconeri stanno per aggiudicarsi il terzino portoghese Alberto Costa del Vitoria Guimaraes. Operazione da 12 milioni con pagamento quinquennale, e contratto da 750 mila euro a stagione più bonus.

Esclusiva Si Juventus, la news

È stata una giornata svolta, come anticipato, per Alberto Costa alla Juve. A conferma che il club bianconero non era in seconda o in terza fila, che il terzino del Vitoria Guimaraes non si era promesso ad altri club (per esempio allo Sporting Lisbona) e non erano in corsa tutte le società che erano state accostate al classe 2003. Al punto che la Juve, ormai, si sente sicura di aver completato l’operazione per una cifra di 12 milioni con pagamento quinquennale.

È stata raggiunta anche un’intesa di massima con l’entourage di Alberto Costa, definito un profilo interessante con una potenziale carriera molto importante: guadagnerà 750 mila euro a stagione più bonus. La Juventus è molto attenta alle altre situazioni di mercato, quelle che vi abbiamo già raccontato, ma ha ritenuto opportuno, nel silenzio, uscire allo scoperto per Alberto Costa e operare un sorpasso che, adesso, sta per portare alla definizione della trattativa.