ESCLUSIVA SI L’entourage di Lochoshvili: “Salernitana? Non ha avuto dubbi: l’ha scelta con entusiasmo”

Esordio da titolare per Luka Lochoshvili con la Salernitana, nella sfida dei granata contro la capolista Sassuolo. In pochi giorni si è concretizzato un trasferimento – che vi avevamo anticipato e raccontato qui su Sportitalia con l’indiscrezione di Alfredo Pedullà – del georgiano, che solo la scorsa estate affrontava un’esperienza come quella dell’Europeo con la Nazionale di Sagnol. Il difensore si è subito immerso nella nuova realtà dopo aver salutato la Cremonese in prestito con diritto di riscatto a favore dei granata.

In esclusiva per la redazione di Sportitalia è intervenuto per parlarci di lui e delle motivazioni che lo hanno convinto a scegliere proprio la squadra di Breda l’agente Fifa Franco Camozzi della Blacklist Football Agency, l’agenzia con la quale, insieme all’intermediario Lorenzo Cipriani gestisce gli interessi del giocatore in Italia.

Sul trasferimento a Salerno, l’agente ci ha spiegato: “Lochoshvili ha deciso con grande voglia ed entusiasmo di andare a Salerno per aiutare, insieme ai suoi compagni, allo staff tecnico ed alla dirigenza, la Salernitana a risalire nelle posizioni. Posizioni che per storia e piazza, questo club merita“.

La firma è arrivata nonostante intorno a lui ci fossero diversi rumors con anche altri club interessati alle prestazioni del giocatore. Il georgiano però non ha avuto molti dubbi: “È sembrato molto sicuro di scegliere la Salernitana” – spiega Camozzi – “e non ha mai avuto dubbi proprio per l’importanza della piazza e della storia del club”.