Nuovo aggiornamento di mercato che riguarda alcune big di Serie A. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari, alcune squadre seguono con interesse le evoluzioni del 2006 della Spal, Emanuele Rao . La Juventus ci pensa concretamente, ma anche Inter, Milan e Napoli hanno sondato.

Chi è Emanuele Rao

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, Rao è passato alla Spal nel 2021. Nel 2023, il 17enne è stato aggregato da sotto età alla Primavera totalizzando 4 reti e 3 assist in 23 presenze e vincendo inoltre lo scudetto U18. Da un punto di vista tattico, Rao nasce come esterno sinistro ma è in grado di ricoprire anche il ruolo di trequartista, di seconda punta e di esterno destro.