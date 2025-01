Sinner, Djokovic si è stufato: “È ridicolo”

Il campione serbo scatena l’ira dei tifosi del collega italiano numero uno al mondo: “Perché è venuto fuori il suo nome”

“Sinner? Sono tutte fesserie”. Djokovic sbotta a Melbourne dove ha sfidato lo statunitense Basavareddy alla ‘Rod Laver Arena’ nel primo turno degli Australian Open. Il tennista serbo è tornato in Australia tre anni dopo l’espulsione per non essersi vaccinato dal Covid. A tal proposito, nella discussa intervista a ‘GQ’ ha dichiarato senza mezzi termini di essersi reso conto “che in quell’hotel di Melbourne mi diedero da mangiare del cibo che mi ha avvelenato“.

Le accuse del 37enne sono di quelle pesanti: “Non l’ho mai detto a nessuno pubblicamente, però ho scoperto di avere un livello molto alto di metalli pesanti: piombo e mercurio. L’unica spiegazione è di aver mangiato del cibo contaminato“.

“Ma non nutro alcun rancore per il popolo australiano – ha aggiunto – Molte persone di qui che ho incontrato negli ultimi anni, nel loro Paese o in altre parti del mondo, sono venuti da me scusandosi per il trattamento che ho ricevuto. Erano imbarazzati dal loro stesso governo”.

Sempre a ‘GQ’ ha rilasciato delle dichiarazioni su Sinner che hanno scatenato un putiferio. Ha detto che la prima cosa che gli veniva in mente, pensando al numero uno al mondo, “è lo sci”. Tifosi e non dell’altoatesino hanno subito visto una mancanza di rispetto nei confronti del collega.

Sinner e lo sci, Djokovic: “Adesso la gente fa sembrare che io lo stia disprezzando, ma…”

Djokovic non l’ha presa bene l’interpretazione, a suo giudizio del tutto fallace, che è stata fatta delle sue parole: “È venuto fuori il nome di Sinner e ho avuto questa immagine nella mia testa dove lui sciava, perché ho visto che stava sciando da qualche parte. Poi io e lui parliamo sempre di sci e di come scieremmo insieme”, le sue parole ai media in Australia.

“Quindi ho detto sci non perché non rispetto i suoi risultati nel tennis. Il modo in cui lui sta dominando il tennis merita ogni elogio, sia per il suo stile che per il livello di gioco. Sinner ha tutte le caratteristiche che ho menzionato in altri campioni come Federer, Nadal e Alcaraz. Adesso la gente fa sembrare che io lo stia disprezzando, ma sono fesserie. È ridicolo“, ha concluso il numero 7 nella classifica ATP.