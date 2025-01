Sinner, l’annuncio è una batosta: è accaduto già lo scorso anno

Non arrivano buone notizie per il numero 1 del tennis italiano: può ripetersi quanto accaduto lo scorso anno

Ora che c’è la data, per Jannik Sinner è il momento di fare programmi e previsioni. Il caso clostebol irrompe nuovamente proprio alla vigilia dell’inizio degli Australian Open (domani l’esordio del numero 1 al mondo) e lo fa con una notizia che non farà certo piacere al tennista italiano e ai suoi tifosi.

Il Tas ha deciso le date dell’udienza in cui si discuterà del ricorso della Wada contro il proscioglimento di Sinner: il 16 e il 17 aprile, a porte chiuse, si terrà il dibattimento sul caso che riguarda il 23enne di San Candido. Una vicenda che prende il via ad Indian Wells dello scorso anno quando, in due occasioni, Sinner risultò positivo al controllo antidoping.

Dopo aver ottenuto lo stop alla sospensione, c’è stato il giudizio dell’Itia che ha negato qualsiasi colpa o negligenza per il campione italiano, limitando a togliergli punti e montepremi. Ad ottobre è arrivato il ricorso della Wada che chiede una squalifica da uno a due anni. Ora deciderà il TAS di Losanna che ha fissato per metà aprile l’udienza. Un calendario che può sconvolgere i piani di Sinner che si attendeva per febbraio un pronunciamento. L’udienza, infatti, sarà molto ravvicinata a due appuntamenti importanti per la stagione del numero 1 al mondo: gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Sinner a rischio squalifica: può saltare di nuovo Roma

La tempistica, infatti, non aiuta Sinner che potrebbe essere costretto a restare fuori da due appuntamenti per lui molto importanti anche in caso di sospensione breve.

Considerati i tempi dell’udienza, anche se la squalifica dovesse essere soltanto di qualche settimana (la Swiatek ad esempio è stata sospesa per un mese), Sinner finirebbe per perdere ancora una volta il torneo di Roma. Gli Internazionali, saltati lo scorso anno per infortunio, nel 2025 si terranno dal 29 aprile al 18 maggio, giorni vicinissimi al giudizio del Tas.

Immaginando un epilogo di questo tipo, Sinner potrebbe essere costretto a saltare anche il Roland Garros che inizierà il 25 maggio. Un calendario che dunque può penalizzare il tennista altoatesino che intanto sta provando a tenere la testa soltanto sugli Australian Open. Per pensare al Tas c’è ancora tempo e questa può essere l’unica buona notizia dell’intera vicenda. Insieme a quella che si speri arrivi da Losanna ad aprile: la chiusura del caso con il proscioglimento di Sinner.