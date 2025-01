ESCLUSIVA SI Pedullà: “Kolo Muani-Juve, operazione in prestito secco”

Importante aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà, con i bianconeri che si assicurano il secondo colpo dopo Alberto Costa: “La Juventus e Kolo Muani: siamo in dirittura, operazione in prestito secco. Il club bianconero era entrato in pista assolutamente a sorpresa il 18 dicembre. Ormai sono trascorsi oltre 20 giorni e possiamo dire che la Juventus ha mantenuto e aumentato il vantaggio per l’attaccante francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Al punto che siamo agli accordi in prestito secco. Il Tottenham è rimasto aggrappato, altri club ci hanno provato ma non al punto di essere in corsa o in corsia di sorpasso. Per Kolo Muani, adesso mancano solo gli aspetti formali: visite e firma”.