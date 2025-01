Gallinari non molla: l’annuncio ufficiale

Il 36enne aspetta ancora una chiamata dalla Nba per chiudere la carriera: c’è l’annuncio che entusiasma i tifosi

Non è ancora arrivato il momento di chiudere la carriera per l’italiano recordman di presenze in NBA. Danilo Gallinari ha ancora voglia di basket ed aspetta soltanto la chiamata giusta per riprendere a tirare a canestro.

Il 36enne è fermo ormai da qualche mese ed è alla ricerca del progetto per ripartire. Vuole l’ultimo atto di una carriera che ha fatto la storia del basket italiano con i suoi sedici anni nel campionato americano. Mai nessun italiano ha collezionato così tante presenze in Nba come Gallinari ed è proprio l’America che sogna il cestista per chiudere il cerchio. Una chiamata che possa convincerlo a rientrare, la voglia di tornare dalla porta principale nel basket che conta.

Non è certamente da escludere un rientro in Europa e magari una nuova esperienza in Italia. L’atleta ha sempre parlato della volontà di chiudere la carriera a Milano, nella squadra che lo ha lanciato nel grande basket, ma esaudire questo desiderio oggi appare complicato. Messina lo conosce molto bene, ma sta facendo un tipo di lavoro incentrato sul gruppo e su un’identità chiara da far recepire alla squadra ed in questo contesto potrebbe risultare troppo difficile un inserimento di Gallinari.

Gallinari lancia un messaggio: frase chiara

Nelle scorse settimane si è parlato anche di Trapani, con il presidente che ha però escluso un’operazione di questo tipo. Il club siciliano sembrava aver chiuso per Dame Sarr, ma alla fine l’affare è saltato con l’improvviso dietrofront del cestista del Barcellona.

Un arrivo cancellato che potrebbe riaprire la pista Trapani per Gallinari che intanto continua ad allenarsi per farsi trovare pronto in casa di chiamata. Proprio durante un allenamento, il cestista si è ripreso ed ha postato il video sui social: su Instagram è comparso un video in cui il 36enne va a canestro con molta facilità durante una sessione di allenamento al tiro. Immagini accompagnate dalla frase: “Ho ancora il tocco“.

Un messaggio anche a chi sta pensando proprio a lui per un inserimento in squadra: Gallinari è pronto a dare il suo contributo e dimostra di saper ancora fare canestro. Ora toccherà a chi è interessato farsi avanti e convincerlo della bontà della proposta. Lui intanto aspetta e sogna di potersi concedere un ultimo ballo per conquistare anche la convocazione in Nazionale per Euro2025.