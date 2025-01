Marquez, ha già battuto un record: tifosi increduli

Il pilota spagnolo, in attesa dei test con la Ducati ufficiale, ha infranto un nuovo record: i fan stentano a credere ai propri occhi

Una forza della natura. Marc Marquez sembra essere stato rigenerato dalla ‘cura’ Ducati. Dopo l’anno trascorso con il team Gresini che gli ha consentito anche di tornare a vincere un GP, l’asso spagnolo attende di poter mettere nuovamente le mani sulla Ducati 2025 con la quale proverà a vincere il suo nono titolo mondiale. Obiettivo alla portata dello spagnolo che, con ogni probabilità, avrà come sfidante principale il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia.

In attesa dei test in programma ad inizio febbraio e del debutto vero e proprio che ci sarà nel weekend tra fine febbraio ed inizio marzo in Thailandia, Marquez sta affinando la sua forma fisica con test non ufficiali. Un allenamento come quello che il campione spagnolo ha tenuto vicino Valencia e precisamente sull’Aspar Circuit di Guadassuar, guidando due versioni diverse della Panigale V2, la bicilindrica sportiva della casa italiana.

Marquez ha guidato sia una moto del 2024, in versione da gara, dunque con scarichi speciali e pedane alte, sia la versione 2025 che è stata presentata durante l’ultima edizione del salone Eicma e presto sarà in vendita nei concessionari. In quest’ultimo caso, Marquez ha avuto a disposizione una moto di produzione, dunque con scarico standard, cavalletto e gruppi ottici sia anteriori che posteriori.

Marquez da record con la Ducati V2

Nonostante le diverse configurazioni, Marc Marquez ha dimostrato di essere in grandissima forma e di manovrare a perfezione le moto Ducati.

Lo spagnolo è riuscito a fare segnare ottimi tempi nelle serie da venti giri ciascuno, arrivando a far segnare un cronometro di 1:12.2, record del circuito per le moto della classe Supersport. Il primato, detenuto dal pilota colombiano David Alonso, era stato stabilito in precedenza con una Yamaha R6 in configurazione Superport.

Marquez, invece, è riuscito a strappare il tempo da record anche la Ducati V2 in configurazione standard. Una buona notizia per il team factory di Borgo Panigale che potrà contare su un pilota in splendida forma e voglioso di dimostrare di non aver perso la fama di vincente. Da segnalare come durante l’allenamento del 93, sul circuito spagnolo hanno girato anche altri piloti di diverse categorie come il fratello Alex Marquez e l’italiano Tony Arbolino. Tutti hanno potuto constatare come Marc sia pronto già al debutto in un anno che potrà farlo tornare in cima al mondo.