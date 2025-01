Terribile infortunio e lacrime: l’esito degli esami

Paura in campo dopo quanto accaduto all’atleta: lacrime di dolore e fuori dal terreno di gioco portato a spalla

Tanta paura dopo lo scontro di gioco. Sempre più infortuni nel mondo dello sport, conseguenza inevitabile di calendari che diventano ogni anno più affollati.

Succede nel calcio, dove non si contano ormai gli stop per problemi muscolari, ma anche più gravi, succede anche nel basket, altro sport dopo i ritmi sono diventati insostenibili. Così all’indomani delle partite, la nuova abitudine non è più commentare risultati e presentazioni, ma fare la conta degli infortunati.

Questo weekend a farne le spese nel basket spagnolo è stato Alex Abrines, capitano del Barcellona: la squadra blaugrana ha ritrovato il successo contro il Las Palmas de Gran Canaria dopo tre sconfitte consecutive, ma ha perso l’ala 31enne per quello che è apparso un brutto infortunio. Grande spavento quando il cestista è caduto a terra nell’ultimo quarto, quando mancavano poco più di sei minuti di gioco alla fine dell’incontro.

Grande dolore per Abrines che è scoppiato anche in lacrime, mentre veniva accompagnato fuori a braccio dallo staff sanitario. Si è temuto in peggio per il capitano dei catalani che si è immediatamente sottoposto agli esami diagnostici per capire l’entità del problema.

Barcellona, niente frattura per Abrines: la diagnosi

Il rischio era quello di una frattura, fortunatamente evitato. Appena portato fuori dal parquet, infatti, l’atleta si è recato in un centro medico di Las Palmas per sottoporsi ad una serie di esami diagnostici che hanno scongiurato la presenza di una frattura alla tibia. Per il 31enne si tratta di un forte trauma alla tibia sinistra, come riportato dal comunicato del Barcellona. Il club non ha però fornito ulteriori dettagli sui tempi di recupero.

Abrines, ad ogni modo, non dovrebbe restare fuori a lungo: per lui in stagione una media di 4,5 punti e 1,8 rimbalzi nel campionato spagnolo. Oltre il suo infortunio, per il Barcellona è arrivata finalmente una buona notizia. La vittoria per 77-74, con Punter protagonista con 22 punti e cinque triple, consente alla formazione blaugrana di restare in corsa per la qualificazione alla Coppa del Re.

Decisiva sarà la sfida del prossimo fine settimana contro il Surne Bilbao Basket: servirà vincere e sperare che la differenza punti (in caso di vittoria anche del Zaragoza, concorrente più pericolosa) non venga ribaltata visto che attualmente i blaugrana hanno un +51, contro il + 30 dei rivali. In caso di non qualificazione, sarebbe la prima volta nella storia del Barcellona. In Catalogna sperano in buone notizie, come quelle arrivate per Abrines.