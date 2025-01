ESCLUSIVA SI Pedullà: “Lazio, incontro tra Lotito e gli agenti di Casadei”

Cesare Casadei, quale futuro? Il centrocampista potrebbe tornare in Italia e stando alla notizia riferita in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà c’è un incontro in corso tra il patron della Lazio Claudio Lotito e gli agenti del giocatore. Negli scorsi giorni è arrivata anche la conferma di Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, che aveva dichiarato in vista della partita di FA Cup contro il Morecambe: “Non sarà convocato (in riferimento a Casadei, ndr). La sua situazione è più o meno la stessa di Chilwell. In questo momento, il piano è di non concedergli minuti per cogliere un’opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare”.