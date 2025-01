Genoa, Vieira: “Contro la Roma con orgoglio. Messias? Infortunio da gestire bene”

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida che i rossoblu affronteranno contro la Roma, venerdì alle 20.45.

Così sulla partita: “Noi stiamo crescendo come squadra ma ero soddisfatto delle partite giocate in casa. Aspettavamo questi tre punti. La Roma è una bella squadra con individualità, è una squadra forte. Dobbiamo giocare con orgoglio e vogliamo fare bene. È uno stadio molto intenso. Ma noi dobbiamo essere molto concentrati su come vogliamo giocare noi. Essere uniti da squadra, difendere bene. Il contesto sarà difficile ma lo sappiamo. Noi dobbiamo essere molto concentrati sul gioco”.

Su Messias: “Dobbiamo imparare da quello che succede prima. Dobbiamo valutare il lavoro fatto da lui, c’è ancora un giorno e prenderemo la decisone con i dottori e con lo staff. Dobbiamo vedere il passato, ha avuto questo infortunio ed è una cosa da gestire bene”.

Sulla sostituzione di Badelj e su Miretti: “C’è Masini che ha sempre fatto bene quando è entrato, è in fiducia. Questa settimana abbiamo provato diversi giocatori, aspetteremo per fare la scelta.” Miretti? “Sì però con la sua qualità tecnica credo che servirà di più alla squadra se giocherà in avanti”. Poi su Otoa: “È un giocatore giovane con qualità tecnica. Deve prendere fiducia e continuare a lavorare perché ci sono ancora aspetti da migliorare. E’ un giocatore per il futuro della società”.