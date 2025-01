Inter-Bologna 2-2, Italiano frena la corsa di Inzaghi

Termina 2-2 il recupero della 19^ giornata tra Inter e Bologna. Apre Castro e la ribaltano i nerazzurri con Dumfries e Lautaro. Nella ripresa è poi Emil Holm a trovare il pareggio che regala un punto ai felsinei e rallenta la rincorsa al Napoli dei nerazzurri.

Inter-Bologna, le ufficiali

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

La partita

Parte forte il Bologna a San Siro. Palo dei rossoblù con Moro. Errore in disimpegno di Zielinski, ne approfitta il centrocampista felsineo che conclude da fuori area e Sommer devia sul legno. Al 15′ vantaggio ospite con Castro. Su cross dalla sinistra, Bastoni rinvia corto di testa. Conclusione al volo da fuori area di Moro, deviata da Castro che con una zampata da centravanti navigato spiazza Sommer e firma lo 0-1. 4 minuti e l’Inter pareggia con Dumfries. Ripartenza fulminea dell’Inter, avviata da Thuram e Rifinita da Dimarco. Conclusione respinta corta da Skorupski e poi tapin vincente di Dumfries, che porta il punteggio sull’1-1. Inter che attacca ma non trova il 2-1. Al 38′ è il Bologna a sfiorare il vantaggio con Odgaard.

Colpo di testa sugli sviluppi di un angolo e pallone letteralmente tolto dalla porta da un reattivo Sommer. In chiusura di prima frazione è allora Lautaro a fare 2-1. Lancio perfetto sulla sinistra di Zielinski per Dimarco, pallone al centro per Lautaro e zampata dell’argentino che stavolta infila Skorupski. Parte meglio l’Inter nella ripresa ma è il Bologna a pareggiare al 64′ con Holm. Dimarco spizza male una palla arrivata da sinistra e la consegna a Orsolini, che serve Holm. Conclusione deviata da Bastoni e Sommer battuto. Non succede più molto fino al triplice fischio finisce 2-2 a San Siro.