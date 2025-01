Esclusiva SI Lazio, offerti 13 milioni per Casadei

Dopo il no per Fazzini, la Lazio sta ora lavorando per Cesare Casadei. Secondo quanto riferito in esclusiva da Alfredo Pedullà, i biancocelesti avrebbero offerto 13 milioni di euro. Ecco la news: “Casadei, la Lazio ha offerto 13 milioni e sta lavorando con il Chelsea (che ha aperto) per le modalità di pagamento. Oggi tre ore di summit. Il Torino ha offerto di meno, ma resta in corsa (vedi discorso modalità Lazio). Fazzini: altro giorno di silenzio. Belahyane sempre in stand-by, la giornata di oggi è stata fin qui dedicata a Casadei. La Lazio lavora per una cessione che sbloccherebbe tutto“.