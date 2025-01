Esecuzioni versatili e duttilità: Kolo Mouani vuole prendere le chiavi offensive della Juve

Finalizzazioni esecutive e una versatilità tattica. Kolo Mouani si era ben disimpegnato a Francoforte, era stato fortemente voluto dal Paris Saint Germain. Ora l’attaccante vuole prendersi le chiavi offensive della Juventus. Studiando la mappa dei posizionamenti all’interno del campo, ecco che l’attaccante transalpino ha saputo mostrare duttilità anche con la nazionale francese, giocando anche come ala offensiva.

Le caratteristiche tecniche

Attacco alla porta ed esecuzioni versatili: resta impressa nella mente l’immagine dell’occasionissima avuta in finale Mondiale, proprio a pochi secondi dal fotofinish. Kolo Mouani non segnò con il miracolo di Martinez che mandò la contesa ai rigori. Tra l’altro nel destino del passato poteva già esserci l’Italia per il francese, ma così non fu. Nella giornata odierna Christian Vieri è stato interpellato sul possibile ruolo di Kolo Mouani. E’ il profilo giusto? “Non lo so, far gol è difficile. Vediamo, non mettiamogli pressioni inutili. La Juve ha una buona rosa, diamo un po’ di tempo ai nuovi per ambientarsi, devono migliorare come squadra e fare vittorie”, ha detto come ripreso da Tmw.