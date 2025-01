Juventus, pazza idea Cambiaso-Manchester City

Entra nel vivo il mercato della Juventus che dopo aver acquistato Alberto Costa e Kolo Muani potrebbe ora cedere Andrea Cambiaso al Manchester City. Un’operazione che permetterebbe ai bianconeri di stravolgere le proprie idee sul mercato.

Juventus, le news di mercato

Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani il mercato della Juve può assumere una forma quasi inaspettata per via della super offerta preannunciata dal Manchester City per Andrea Cambiaso. L’esterno ambidestro è entrato nelle idee di Guardiola e ora gli inglesi preparano un’offerta superiore ai 60 milioni: una cifra che difficilmente alla Continassa potrebbero rifiutare nel momento in cui ci sono tante esigenze in rosa e poche risorse. Alberto Costa è un giovane di buona prospettiva e Kolo Muani non basta per alzare l’asticella della squadra, che andrebbe rinforzata con giocatori di livello europeo specie in difesa, dove vanno sostituiti ancora gli infortunati Bremer e Cabal.

Le idee per il futuro

In cima alla lista dei centrali adesso sembra esserci Danso, specie se la Juve non riuscisse a fare entrare nel vivo i discorsi per Tomori e Araujo. La cessione di Cambiaso invece darebbe una spinta definitiva all’assalto di Hancko, potendo a quel punto far traballare il muro del Feyenoord. Sul campo intanto la squadra prepara il Milan: Vlahovic è tornato in gruppo, Conceicao non ancora e difficilmente riuscirà a sfidare il papà proprio come a Riad in Supercoppa.

Giovanni Albanese