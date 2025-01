La rivelazione scuote gli Australian Open: è un dramma

Parole forti in conferenza stampa dopo la grande vittoria in rimonta: “Qualche settimana fa non riuscivo quasi a camminare”

Gli Australian Open 2025 stanno per entrare nella fase clou. Intanto ha fatto gran rumore l’uscita di scena di Krygios, uno dei padroni di casa e acerrimo nemico di Jannik Sinner. L’australiano è stato buttato fuori al primo turno dal numero 92 al mondo, lo scozzese Fernley.

Krygios è stato eliminato alla fine di una partita in cui ha commesso diversi errori frutto di un elevato nervosismo, esibendo il solito quanto discutibile show tra imprecazioni varie e parolacce. Il telecronista di Eurosport, Mike Perera, è stato quasi costretto a scusarsi con coloro i quali stavano vedendo la partita in diretta.

Vedendo, ma soprattutto ascoltando il linguaggio a dir poco scurrile del classe ’95 di origini greche e malesi: “Si vede che sta iniziando di nuovo – le parole di Perera rivolte al proprio pubblico, anticipando il comportamento del nativo di Canberra – Continuerò a scusarmi con tutti voi, potrebbe continuare a dire altre parolacce. Sta solo sfogando con la sua squadra…”.

Australian Open 2025, dal ko di Krygios alla grande rimonta di Draper contro Navone

Non solo Krygios, in questi Australian Open hanno lasciato il segno anche le dichiarazioni di Jack Draper. Il numero 15 al mondo ha sconfitto Mariano Navone al primo turno in un match durato ben quattro ore. Un match incredibile, con l’inglese che è riuscito a completare una clamorosa rimonta (4-6; 6-3; 3-6; 6-3; 6-2) pur non essendo al meglio dal punto di vista fisico.

Australian Open 2025, Draper: “Non riuscivo quasi a camminare”

Oltre che la vittoria, per come è arrivata, stanno facendo il giro del web le parole di Draper in conferenza stampa. Dove il 23enne di Sutton ha rivelato alcuni particolari molto forti circa le sue condizioni prima dell’inizio del primo grande Slam dell’anno.

“Non ho giocato quasi a tennis nell’ultimo mese – ha confessato Draper – Qualche settimana fa non riuscivo quasi a camminare. Ecco perché sono orgoglioso del coraggio che ho dimostrato per vincere, però devo ridurre l’usura perché sono ancora lontano dal top della forma fisica”.

Draper elimina anche Kokkinakis e accede al terzo turno

Al secondo turno ha poi affrontato il padrone di casa Thanasi Kokkinakis, un avversario ostico difficile da battere. Ma Draper anche stavolta ha avuto la meglio, successo al quinto set e pass staccato per il terzo turno dove venerdì affronterà un altro australiano, Aleksandar Vukic che al secondo turno ha buttato fuori lo statunitense Korda.