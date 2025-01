Sinner e il doping, qualcosa non torna: “È molto strano”

L’udienza al Tas sul ricorso presentato dalla WADA è fissata per il 16-17 aprile, mentre domani il numero uno al mondo tornerà in campo agli Australian Open

Sinner può festeggiare due volte. La prima per il passaggio al secondo turno degli Australian Open, dopo aver sconfitto il cileno Jarry in tre set. Per il numero al mondo è stata la quindicesima vittoria consecutiva. Non perde un set dal 2024, contro Etcheverri a Shanghai.

La seconda per l’eliminazione del suo acerrimo nemico, Nick Kyrgios, sempre dal primo grande slam. Il tennista australiano lascia subito il torneo a casa sua perdendo contro lo scozzese Fernley, numero 92 al mondo. È andato ko in due ore e 20 minuti, partendo bene per poi via via perdere lucidità sbagliando palle semplici. Il tutto tra imprecazioni varie e parolacce.

Sinner, il brutto show del ‘nemico’ Kyrgios agli Australian Open

Quello di Kyrgios è stato uno show a tratti deprimente, che ha obbligato il commentatore di Eurosport Mike Perera a scusarsi con chi stava seguendo l’incontro: “Si vede che sta iniziando di nuovo – le sue parole in diretta – Continuerò a scusarmi con tutti voi, potrebbe continuare ad arrivare il linguaggio scurrile di Kyrgios. Sta solo sfogando con la sua squadra…”.

Lo spettacolo di Kyrgios, che senz’alto ha strappato anche qualche sorriso, non è però servito a nulla. Alla fine ha trionfato Fernley 7-6(3), 6-3, 7-6(2), gettando nello sconforto l’australiano tornato ad attaccare Sinner alla vigilia del torneo e sempre in merito al ‘caso’ doping al Clostebol. L’udienza al Tas sul ricorso presentato dalla WADA è fissata per il 16-17 aprile.

Pietrangeli: “È come quel personaggio dei film western. Kyrgios forte, ma…”

Sull’ossessione di Kyrgios per Sinner è intervenuto Nicola Pietrangeli. In primis per prendere le difese, e non era scontato, del tennista azzurro, “che è po’ come quel personaggio dei vecchi film western su cui mettevano la ricompensa per ammazzarlo – le sue parole a ‘Rai Gr Parlamento’ – È il giocatore da battere, perché tutti vogliono battere il numero uno“.

Su Kyrgios, invece, Pietrangeli ha detto tra il serio e il faceto che “Era un bel soggetto per il tour Atp, peccato perché è uno forte, anche se ha un carattere molto strano. Lui fa un po’ di casino. Fino a quanto si sia addentrato in polemica con Sinner non lo so, ma è un personaggio”.

Australian Open 2025, chi sfiderà Sinner al secondo turno

Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2025 nella giornata di domani. L’avversario sarà il padrone di casa Schoolkate, 23 anni e 146esimo nella classifica ATP. Tra lui e l’altoatesino non ci sono precedenti.