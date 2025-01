Sinner, l’ultima provocazione: fa un altro sport

C’è sempre il tennista numero uno al mondo al centro della scena: “I grandi giocatori vincono, i più grandi cambiano il modo in cui si gioca”

Debutto come previsto, sul velluto anche se in realtà si è giocato sul cemento, per Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo ha sconfitto il cileno Jarry in tre set – 7-6(2), 7-6(5), 6-1 – nel primo turno degli Australian Open 2025. Si tratta della 15esima vittoria consecutiva dell’altoatesino, imbattuto in un set dal terzo turno a Shanghai nel 2024, avversario l’argentino Etcheverry.

Open Australia 2025, Sinner: “Bravo a gestire i momenti complicati. Ho il miglior team al mondo”

“I primi due set potevano anche andare in modo diverso, però sono stato bravo a gestire i momenti complicati – ha detto Sinner dopo il match con il numero 35 del mondo – Adesso ho due giorni di riposo, cercherò di trovare il ritmo giusto per la prossima partita”.

“Un consiglio ai più giovani? I momenti difficili ci saranno sempre, ma bisogna sempre avere il sorriso in volto e lavorare sodo. Famiglia e persone vicine vengono sempre al primo posto, bisogna rimanere se stessi senza farsi cambiare dal successo. Al mio fianco c’è il miglior team al mondo“, ha concluso Sinner.

Forza 💪🏻💪🏻 Happy about my first match of 2025 🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/XkxaGJoMac — Jannik Sinner (@janniksin) January 13, 2025

Australian Open 2025, il prossimo avversario di Sinner

Sinner ha iniziato in maniera pressoché perfetta il suo primo grande Slam da campione in carica. Nel secondo turno degli Australian Open, in programma giovedì, dovrà vedersela con la wild card Tristan Schoolkate. Il padrone di casa, 23 anni nativo di Perth, è al 146esimo posto nella classifica ATP. Finora in carriera ha disputato 305 incontri, vincendone 177. Non ci sono precedenti tra lui e Sinner.

Sinner e Alcaraz hanno rivoluzionato il tennis: “Sembra uno sport diverso”

Come Alcaraz, Jannik Sinner ha in un certo senso rivoluzionato il tennis. Una rivoluzione dimensionale, con un impatto forte sul gioco stesso. “Con loro sembra uno sport diverso rispetto a quello per cui si erano preparati entrando nel circuito professionistico”, ha scritto Matthew Futterman su ‘The Athletic’ del ‘New York Times’. L’influenza dell’italiano e dello spagnolo paragonata a quella che ha avuto Steph Curry nel basket: “I grandi giocatori vincono, i più grandi cambiano il modo in cui si gioca“.

Il gioco, appunto, tanto che con Sinner (e Alcaraz) il campo sembra addirittura più grande: “È lungo 23,77 metri e largo 8,23 – scrive Futterman – ma loro fanno sembrare che abbia dimensioni maggiori”. Potenza ed equilibrio, Sinner “è come se affrontasse uno slalom, piegandosi basso e spingendo indietro per ritornare al centro”.