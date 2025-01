Atalanta, domani c’è il Napoli. La probabile formazione della Dea

Dopo l’1-1 in casa contro la Juventus, l’Atalanta è attesa da un altro big match, questa volta contro il Napoli. Appuntamento domani alle 20.45, i bergamaschi sono attesi da un vero e proprio scontro diretto per capire le reali ambizioni in questa seconda parte di stagione. Scalvini ha riassorbito la botta al ginocchio sinistro e dovrebbe essere regolarmente in campo, ecco la probabile formazione della Dea.

Atalanta, la probabile formazione in vista del Napoli

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; CDK, Retegui, Lookman

Le parole di Gasperini dopo la Juventus

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio contro la Juventus ai microfoni di SkySport: “Quella di stasera mi è sembrata una gran bella partita, abbiamo incontrato una squadra forte e mi ha soddisfatto la prestazione dei miei, anche nel primo tempo. Dopo lo svantaggio era difficile, speravamo di avere noi l’opportunità di andare avanti, ma abbiamo avuto le nostre buone occasioni. La partita mi ha soddisfatto“.